Пингвиненок Пороро. Сезон 5. Серия 6
Wink
Детям
Пингвиненок Пороро
5-й сезон
6-я серия
2014, Pororo the Little Penguin
Для самых маленьких0+

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Пингвиненок Пороро (сериал, 2014) сезон 5 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

В заснеженной лесной деревушке, куда не ступала нога человека в своих домиках живут звери: любознательный и непоседливый пингвиненок Пороро, динозаврик Кронг, добродушный медведь Поби, находчивый и хитрый лисенок Эдди и скромница Лупи из семейства бобров. Пороро обожает петь и играть.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
SD
Жанры
Для самых маленьких

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
5.9 IMDb