WinkДетямПингвиненок Пороро5-й сезон19-я серия
2014, Pororo the Little Penguin
Для самых маленьких, Приключения0+
Эта серия пока недоступна
Пингвиненок Пороро (сериал, 2014) сезон 5 серия 19 смотреть онлайн
О сериале
В заснеженной лесной деревушке, куда не ступала нога человека в своих домиках живут звери: любознательный и непоседливый пингвиненок Пороро, динозаврик Кронг, добродушный медведь Поби, находчивый и хитрый лисенок Эдди и скромница Лупи из семейства бобров. Пороро обожает петь и играть.
СтранаЮжная Корея
ЖанрПриключения, Для самых маленьких
КачествоSD
Время13 мин / 00:13
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.9 IMDb