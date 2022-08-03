Пингвиненок Пороро (сериал, 2014) сезон 5 серия 16 смотреть онлайн

Пингвиненок Пороро. Сезон 5. Серия 16
Пингвиненок Пороро
5-й сезон
16-я серия
2014, Pororo the Little Penguin
Для самых маленьких0+

О сериале

В заснеженной лесной деревушке, куда не ступала нога человека в своих домиках живут звери: любознательный и непоседливый пингвиненок Пороро, динозаврик Кронг, добродушный медведь Поби, находчивый и хитрый лисенок Эдди и скромница Лупи из семейства бобров. Пороро обожает петь и играть.

Страна
Южная Корея
Жанр
Для самых маленьких
Качество
SD
Время
13 мин / 00:13

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.9 IMDb