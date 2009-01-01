WinkДетямПингвиненок Пороро3-й сезон51-я серия
2009, Pororo the Little Penguin
Для самых маленьких0+
Эта серия пока недоступна
Пингвиненок Пороро (сериал, 2009) сезон 3 серия 51 смотреть онлайн
О сериале
В заснеженной лесной деревушке, куда не ступала нога человека в своих домиках живут звери: любознательный и непоседливый пингвиненок Пороро, динозаврик Кронг, добродушный медведь Поби, находчивый и хитрый лисенок Эдди и скромница Лупи из семейства бобров. Пороро обожает петь и играть.
СтранаЮжная Корея
ЖанрДля самых маленьких
Время7 мин / 00:07
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
5.9 IMDb