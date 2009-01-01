Пингвиненок Пороро (сериал, 2009) сезон 3 серия 34 смотреть онлайн

В заснеженной лесной деревушке, куда не ступала нога человека в своих домиках живут звери: любознательный и непоседливый пингвиненок Пороро, динозаврик Кронг, добродушный медведь Поби, находчивый и хитрый лисенок Эдди и скромница Лупи из семейства бобров. Пороро обожает петь и играть.



