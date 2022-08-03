Пингу (мультсериал, 2006) сезон 1 серия 44 смотреть онлайн

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Пингу - замечательный детский мультсериал про озорного пингвиненка по имени Pingu, его семье и друзьях. Все герои мультсериала живут на южном полюсе и разговаривают на «пингвиньем» языке, понятном каждому. Главные герои: проказник пингвиненок Pingu, его друг тюлень Robby, его маленькая сестра Pinga. Забавные истории взяты из повседневной жизни и будут интересны не только детям.

