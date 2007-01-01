Пим и Пимба. Серия 2
Пим и Пимба
1-й сезон
2-я серия

Пим и Пимба (мультсериал, 2007) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

5.52007, Pim & Pimba
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Пим и Пимба играют в воображаемые игры с вещью, которую они нашли в снегу. Пингвины, как маленькие малыши, отлично проводят время в этом захватывающем шоу, воображая горшок - шляпой или лодкой.

Страна
Великобритания
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
17 мин / 00:17

Рейтинг