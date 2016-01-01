PilatesУтро (сериал, 2016) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

WinkДетямPilatesУтро2-й сезон4-я серия
Эта серия пока недоступна
О сериале
Пробудить свои разум и тело, получить заряд бодрости и быть в тонусе целый день Вам поможет утренний пилатес. Комплекс упражнений для всех частей тела по системе пилатес укрепит Ваши мышцы тела, улучшит баланс и координацию, а также снимет стресс. Встречайте новый день с занятиями пилатес!
