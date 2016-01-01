PilatesУтро. Сезон 2. Серия 2
Wink
Детям
PilatesУтро
2-й сезон
2-я серия

PilatesУтро (сериал, 2016) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

2016, PilatesУтро. Сезон 2. Серия 2
ТВ-шоу12+

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Сюжет

Пробудить свои разум и тело, получить заряд бодрости и быть в тонусе целый день Вам поможет утренний пилатес. Комплекс упражнений для всех частей тела по системе пилатес укрепит Ваши мышцы тела, улучшит баланс и координацию, а также снимет стресс. Встречайте новый день с занятиями пилатес!

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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