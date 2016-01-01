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PilatesУтро (сериал, 2016) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2016, PilatesУтро. Сезон 1. Серия 3
ТВ-шоу12+
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Сюжет
Пробудить свои разум и тело, получить заряд бодрости и быть в тонусе целый день Вам поможет утренний пилатес. Комплекс упражнений для всех частей тела по системе пилатес укрепит Ваши мышцы тела, улучшит баланс и координацию, а также снимет стресс. Встречайте новый день с занятиями пилатес!
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