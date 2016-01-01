PilatesУтро. Сезон 1. Серия 1
Wink
Детям
PilatesУтро
1-й сезон
1-я серия

PilatesУтро (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2016, PilatesУтро. Сезон 1. Серия 1
ТВ-шоу12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Пробудить свои разум и тело, получить заряд бодрости и быть в тонусе целый день Вам поможет утренний пилатес. Комплекс упражнений для всех частей тела по системе пилатес укрепит Ваши мышцы тела, улучшит баланс и координацию, а также снимет стресс. Встречайте новый день с занятиями пилатес!

Сериал PilatesУтро 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг