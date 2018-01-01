Пикник у Висячей скалы. Серия 4
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Пикник у Висячей скалы
1-й сезон
4-я серия

Пикник у Висячей скалы (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

7.12018, Picnic at Hanging Rock
Триллеры, Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Три школьницы и их учительница бесследно исчезают в День Святого Валентина в 1900 году.

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Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пикник у Висячей скалы»