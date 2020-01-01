Пиарщица. Сезон 2. Серия 5
Wink
Сериалы
Пиарщица
2-й сезон
5-я серия

Пиарщица (сериал, 2020) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

2020, Flack
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Анна Пэкуин осваивает новую профессию в британском сериале о специалистке, которая вытаскивает звeзд из скандальных ситуаций, но не может решить собственные проблемы. По сюжету американка Робин переезжает в Лондон и с головой погружается в работу, чтобы не думать о прошлом.

Сериал Пиарщица 2 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы, Зарубежные

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пиарщица»

Всё