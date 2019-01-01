Пиарщица (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Анна Пэкуин осваивает новую профессию в британском сериале о специалистке, которая вытаскивает звeзд из скандальных ситуаций, но не может решить собственные проблемы. По сюжету американка Робин переезжает в Лондон и с головой погружается в работу, чтобы не думать о прошлом.



Сериал Пиарщица 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.