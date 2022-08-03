Пианино (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Невезучий Лаки Флинн получает печальное известие с другого конца Австралии — его мать умирает. Чтобы проститься с ней, герой отправляется в путешествие через всю страну в компании любимого пианино. В дороге Лаки встречает аферистку-неудачницу Мэг, а значит — приключений не избежать.

