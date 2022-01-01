Павел ВИКТОР (сериал, 2022) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

Этот канал - видеоархив Ришельевского лицея. Здесь собраны видеоматериалы более, чем за 20 лет, от 2-3 минутных видеороликов до полнометражных фильмов с дикторским текстом и музыкальным сопровождением. Они отражают все стороны лицейской жизни - и будни, и праздники, и учебу, и отдых лицеистов. А еще - здесь записи всех уроков физики, от 7 до 11 класса, проведенных с 2014 по 2020 год создателем канала. Их свыше 700, они охватывают как курс основной, так и курс старшей школы.





