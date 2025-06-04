Пейшенс. Сезон 1. Серия 1
Пейшенс (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2025, Пейшенс. Сезон 1. Серия 1
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Архивариус-аутистка Пейшенс обнаруживает уникальные способности к раскрытию преступлений.

Страна
Великобритания, Германия, Бельгия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.5 IMDb