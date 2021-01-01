Пэт Сабатини vs Такер Латц
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UFC Fight Night Las Vegas 43
1-й сезон
Пэт Сабатини vs Такер Латц

UFC Fight Night Las Vegas 43 (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2021, UFC
Спорт, Спорт18+

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О сериале

Главным событием турнира UFC Fight Night 198 стал бой в женском легчайшем весе. Кэтлин Виера, бывшая чемпионка Strikeforce и UFC, встретилась Мишей Тэйт, занимающей восьмую строчку рейтинга.

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Жанр
Спорт
Время
50 мин / 00:50

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