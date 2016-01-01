Песенки Летающих зверей (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн

В небе летит Легкая страна. Она совсем небольшая и очень уютная. Тут есть и горы, и луга, и небольшой городок с узкими кривыми улочками. Жители Легкой страны решили здесь поселиться, потому что легко относятся к жизни, любят путешествия и не боятся оторваться от земли.

