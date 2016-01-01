Песенки Летающих зверей (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн
2016, Песенки Летающих зверей. Серия 32
В небе летит Легкая страна. Она совсем небольшая и очень уютная. Тут есть и горы, и луга, и небольшой городок с узкими кривыми улочками. Жители Легкой страны решили здесь поселиться, потому что легко относятся к жизни, любят путешествия и не боятся оторваться от земли.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время1 мин / 00:01
8.1 КиноПоиск
7.8 IMDb
- АГРежиссёр
Алексей
Горбунов
- ВКРежиссёр
Владимир
Королев
- ДСРежиссёр
Джангир
Сулейманов
- МХАктёр
Михаил
Хрусталёв
- ВМАктёр
Владимир
Маслаков
- АЛАктёр
Андрей
Лёвин
- КБАктриса
Ксения
Бржезовская
- ЕШАктриса
Елена
Шульман
- Актёр
Сергей
Мардарь
- ОКАктёр
Олег
Куликович
- АВАктёр
Антон
Виноградов
- МЧАктёр
Михаил
Черняк
- АССценарист
Александр
Синицын
- АССценарист
Александр
Синюк
- АПСценарист
Александра
Пивоварова
- АГСценарист
Антон
Гусев
- ДБКомпозитор
Дмитрий
Бюргановский
- МЛКомпозитор
Марина
Ланда
- АХКомпозитор
Аркадий
Хоралов