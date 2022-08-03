Песенки Летающих зверей. Серия 20
Wink
Детям
Песенки Летающих зверей
1-й сезон
20-я серия

Песенки Летающих зверей (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн

2016, Песенки Летающих зверей. Серия 20
Мультсериалы, Для самых маленьких6+

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О сериале

В небе летит Легкая страна. Она совсем небольшая и очень уютная. Тут есть и горы, и луга, и небольшой городок с узкими кривыми улочками. Жители Легкой страны решили здесь поселиться, потому что легко относятся к жизни, любят путешествия и не боятся оторваться от земли.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Песенки Летающих зверей»