Песенки Фортуны (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Веселые и поучительные песни для самых маленьких о том, как не вредить окружающей среде. Девочка Фортуна и ее друзья делятся своими наблюдениями об устройстве мира и о том, как к нему относиться с уважением. Зритель узнает, почему нужно экономить воду, чем опасна одноразовая посуда и как работает разделение мусора. Ему объяснят, как утилизировать батарейки, почему автомобилю лучше предпочесть велосипед и какую ответственность берут на себя те, кто заводит домашних животных. онлайн

