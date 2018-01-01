WinkДетямПервый русский авангардист1-й сезонБунт Михаила Ларионова
Первый русский авангардист (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2018, Бунт Михаила Ларионова
Документальный12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Лекции о жизни и искусстве Михаила Ларионова, а также путеводитель по источникам его вдохновения, все главные направления живописи XX века в одной таблице и беспроигрышная игра с картинами
Сериал Бунт Михаила Ларионова 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.