Истории великих женщин (сериал, 2012) сезон 4 серия 0 смотреть онлайн

«Первые» — документальный цикл о первых и самых известных женщинах страны, о которых хочется говорить только в превосходной степени и обязательно с приставкой «первая». Это истории выдающихся женщин нашего времени, рассказанные от первого лица.



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