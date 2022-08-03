11 класс. История России (сериал, 2020) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Первые шаги советской власти
11 класс. История России
Великая Российская революция 1917-1921 гг
Первые шаги советской власти

О сериале

На уроке рассматривается политика большевиков, проводимая осенью 1917 весной 1918 года. Раскрываются как черты военного коммунизма и красного террора, так и ряд общедемократических мероприятий, проведeнных большевиками.

