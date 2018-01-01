Первые (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Главные герои научно-фантастической эпопеи с Шоном Пенном — бравые астронавты, решившие стать пионерами в освоении Марса и столкнувшиеся с проблемами его колонизации. Действие сосредоточено не только на них, но и на семьях, оставшихся на Земле, а также на команде Центра управления полетами.



Сериал Первые 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.