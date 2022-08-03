WinkСериалыПервые ласточки1-й сезон7-я серия
Первые ласточки (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
8.72019, Первые ласточки. Сезон 1. Серия 7
Детектив, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Казалось бы, ничего не предвещало беды, но для 11-классников обычной городской школы этот день стал трагедией: одного из учеников нашли мeртвым. Следователь Ольга Макарова пытается выяснить, покончил ли подросток жизнь самоубийством, либо его намеренно столкнули с крыши многоэтажки. Она начинает расследование, которое вскроет множество тайн учеников и их родителей.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ВШРежиссёр
Валентин
Шпаков
- Актриса
Виктория
Литвиненко-Ясиновская
- ПНАктриса
Полина
Носыхина
- МСАктёр
Максим
Самчик
- ТЩАктриса
Таисия-Оксана
Щурук
- АРАктёр
Александр
Рудинский
- МСАктриса
Мария
Смолякова
- ОГАктёр
Олег
Гоцуляк
- ОЖАктриса
Олеся
Жураковская
- ДТАктриса
Дарья
Трегубова
- АБАктёр
Александр
Бегма
- АПСценарист
Алина
Павликова
- ОКСценарист
Ольга
Кржечевская
- АГПродюсер
Алексей
Гладушевский
- АТПродюсер
Александра
Ткаченко
- АБПродюсер
Александр
Быков
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- АМАктриса дубляжа
Алина
Мазненкова
- ИСАктёр дубляжа
Илья
Сланевский
- АШАктриса дубляжа
Анастасия
Шаповал
- Актёр дубляжа
Евгений
Банифатов
- ВШХудожник
Виталий
Шаматиенко
- ДСХудожница
Дзвинка
Сивик
- АШОператор
Александр
Шилов
- ЕЕКомпозитор
Екатерина
Еременко