Первые ласточки (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Казалось бы, ничего не предвещало беды, но для 11-классников обычной городской школы этот день стал трагедией: одного из учеников нашли мeртвым. Следователь Ольга Макарова пытается выяснить, покончил ли подросток жизнь самоубийством, либо его намеренно столкнули с крыши многоэтажки. Она начинает расследование, которое вскроет множество тайн учеников и их родителей.

