Первобытный (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2019, Первобытный. Сезон 1. Серия 1
Боевик, Фэнтези18+
Доисторические времена. Чуть было не став обедом гигантского крокодила, первобытный человек возвращается с рыбалки к родной пещере прямо в тот момент, когда стая хищных динозавров съедает его женщину и детей. Вскоре осиротевший мужчина неожиданно для себя объединяется с тираннозавром, пытающимся безуспешно защитить детёнышей от тех же хищников, что убили и его семью. Это окажется началом необычной дружбы в мире, где всё, что шевелится, или станет твоей добычей, или попытается тебя сожрать.
СтранаСША
ЖанрБоевик, Приключения, Фэнтези
8.5 КиноПоиск
8.6 IMDb
- ГТРежиссёр
Генндий
Тартаковский
- ДОАктёр
Джон
Олсон
- АЛАктёр
Аарон
ЛаПланте
- ХХАктриса
Хиллари
Хоукинс
- АФАктёр
Адам
Фергус
- ТКАктёр
Том
Кенни
- ФТАктёр
Фред
Таташиор
- ИУАктёр
Имари
Уильямс
- ЛЭАктриса
Летиция
Эйдо
- АКАктриса
Амина
Корома
- МЭСценарист
Марк
Эндрюс
- ДШСценарист
Дон
Шэнк
- ГТСценарист
Генндий
Тартаковский
- ЖШПродюсер
Жюльен
Шен
- ККПродюсер
Кит
Кроффорд
- СУХудожник
Скотт
Уиллс
- ТБКомпозитор
Тайлер
Бейтс