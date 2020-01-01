WinkДетям9 класс. История РоссииРоссия в 1900 - 1916 ггПервая российская революция 1905-1907 гг. Ч. 1
9 класс. История России (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
6.82020, Первая российская революция 1905-1907 гг. Ч. 1
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Сюжет
На этом уроке вы сможете изучить тему Первая российская революция 19051907 гг. Ч. 1. Вы узнаете о причинах и последствиях первой русской революции, о Кровавом воскресенье, которое стало катализатором первого революционного выступления в нашей стране
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