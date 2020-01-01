8 класс. Биология (сериал, 2020) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

В ходе этого урока мы ознакомимся с травмами опорно-двигательной системы. А также узнаем, каким образом необходимо оказывать первую помощь при подобных травмах, что, безусловно, может пригодиться в жизни.





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