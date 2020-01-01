Первая помощь при травмах: растяжениях связок, вывихах суставов, переломах костей
Wink
Детям
8 класс. Биология
Опорно-двигательная система
Первая помощь при травмах: растяжениях связок, вывихах суставов, переломах костей

8 класс. Биология (сериал, 2020) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн

6.62020, Первая помощь при травмах: растяжениях связок, вывихах суставов, переломах костей
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Общий обзор организма человекаНервная и эндокринная системыОрганы чувств. АнализаторыОпорно-двигательная системаКровь и кровообращениеДыхательная системаПищеварительная системаОбмен веществ и энергии. Мочевыделительная система. КожаПоведение и психикаИндивидуальное развитие организма

Сюжет

В ходе этого урока мы ознакомимся с травмами опорно-двигательной системы. А также узнаем, каким образом необходимо оказывать первую помощь при подобных травмах, что, безусловно, может пригодиться в жизни.

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