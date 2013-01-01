Первая мировая война
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9 класс. Всеобщая история
Новейшая история. Первая половина XX в.
Первая мировая война

9 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

6.02013, Первая мировая война
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Всеобщая история. XIX векНовейшая история. Первая половина XX в.Новейшая история. Вторая половина XX-начало XXI века

Сюжет

Первая мировая война 1914-1918 гг. является первым глобальным конфликтом в новейшей истории человечества, включившим в свою орбиту 38 государств и коренным образом изменившим мир в политическом, экономическом, социальном и даже культурном планах. О причинах войны, её основных этапах и сражениях будет рассказано ниже.

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