9 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Первая мировая война 1914-1918 гг. является первым глобальным конфликтом в новейшей истории человечества, включившим в свою орбиту 38 государств и коренным образом изменившим мир в политическом, экономическом, социальном и даже культурном планах. О причинах войны, её основных этапах и сражениях будет рассказано ниже.





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