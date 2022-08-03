I Am Puma (сериал, 2020) сезон 1 серия 45 смотреть онлайн

Здравствуйте! Мы Саша и Маша, а Это наш кот, его зовут Месси. Мы выкупили эту пуму из контактного зоопарка в возрасте одного года. Мы живeм в обычной квартире где организовали Месси свой уютный уголок. В туалет мы ходим на улицу два раза в день, там гуляем и растрачиваем энергию. Кушает кот только мясные продукты, правильно сбалансированный рацион. Строго по регламенту. Кроме того мы ходим на занятия по дрессировке 4 раза в неделю. Месси очень ласковый и контактный котик, не кусается, не портит мебель и играет без когтей. Любит когда его гладят и очень любит поговорить. Ещe с нами живeт кошечка (сфинкс) Кира и она кота не очень любит. Она его лупит лапами и шипит на него.

