Pergear 50mm f1.8 и Pergear 35mm f1.6 | Обзор дешевых китайских мануальных объективов за 60$
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PhotoWebExpo
1-й сезон
Pergear 50mm f1.8 и Pergear 35mm f1.6 | Обзор дешевых китайских мануальных объективов за 60$

PhotoWebExpo (сериал, 2021) сезон 1 серия 315 смотреть онлайн

6.12021, Pergear 50mm f1.8 и Pergear 35mm f1.6 | Обзор дешевых китайских мануальных объективов за 60$
Блог18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

PhotoWebExpo - это крупнейший ресурс о фотографии, фототехнике и видеотехнике в России и русскоязычном сегменте интернета. YouTube канал и сайт сегодня имеет самую многочисленную суточную аудиторию. Здесь вы всегда найдете самые актуальные новости фоторынка, обзоры и тесты на самые новые камеры, а также сможете ознакомиться с абсолютно бесплатными видеоуроками и мастер-классами от самых успешных фотографов и видеографов.

Жанр
Блог
Время
7 мин / 00:07

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