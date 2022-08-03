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Переводчик (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2013, Переводчик. Сезон 1. Серия 4
Военный, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

История о том, как обыкновенный человек становится героем. Преподаватель Андрей Петрович Стариков — по прозвищу «Чарли Чаплин» — живет с женой и матерью в старом доме-колодце. Приход немцев резко меняет жизнь. Чтобы спасти близких, Чарли вынужден служить переводчиком в фашистском штабе.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Драма
Качество
SD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Переводчик»