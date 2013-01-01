Переводчик (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Андрей Петрович Стариков живет с женой и матерью в старом доме-колодце, в котором, как в ковчеге, собрался пестрый интернационал: украинцы, русские, евреи, татары и армяне. Но приход немцев резко меняет их жизнь. Чтобы спасти своих близких, он вынужден служить переводчиком в фашистском штабе.



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