Переводчик. Серия 3
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Переводчик (сериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2013, Переводчик. Серия 3
Военный, Драма18+

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О сериале

Андрей Петрович Стариков живет с женой и матерью в старом доме-колодце, в котором, как в ковчеге, собрался пестрый интернационал: украинцы, русские, евреи, татары и армяне. Но приход немцев резко меняет их жизнь. Чтобы спасти своих близких, он вынужден служить переводчиком в фашистском штабе.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Драма
Качество
SD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb