Андрей Петрович Стариков живет с женой и матерью в старом доме-колодце, в котором, как в ковчеге, собрался пестрый интернационал: украинцы, русские, евреи, татары и армяне. Но приход немцев резко меняет их жизнь. Чтобы спасти своих близких, он вынужден служить переводчиком в фашистском штабе.

