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Переводчик (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2013, Переводчик. Серия 1
Военные, Драмы18+
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Сюжет
Андрей Петрович Стариков живет с женой и матерью в старом доме-колодце, в котором, как в ковчеге, собрался пестрый интернационал: украинцы, русские, евреи, татары и армяне. Но приход немцев резко меняет их жизнь. Чтобы спасти своих близких, он вынужден служить переводчиком в фашистском штабе.
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