9 класс. История России (сериал, 2020) сезон 6 серия 1 смотреть онлайн

По поводу эпохи перестройки историки ведут различные споры, что это было на самом деле, чем данные события были вызваны и на что направлены. Неоднозначно также относятся и к итогам этой эпохи. На данном уроке рассматриваются причины, цели и руководство перестройки в СССР, а также политика гласности и различные другие важные изменения в политической жизни Советского Союза, которые в дальнейшем привели к распаду СССР. Кроме того, отдельное внимание уделяется национальному конфликту в СССР.



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