Пересекая Атлантику. Сезон 1. Серия 8
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Пересекая Атлантику (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

8.62020, Atlantic Crossing
Драмы, Исторические18+

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Сюжет

1940 год. Норвегия оккупирована нацистской Германией. Кронпринцесса Марта вместе с детьми вынуждена покинуть страну и отправиться в США в поисках политического убежища. Обосновавшись в Белом доме, она находит близкого друга в лице президента Франклина Рузвельта. Однако их отношения оказываются под угрозой, когда Марта открыто высказывается о необходимости дать отпор нацистам.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пересекая Атлантику»

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