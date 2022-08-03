Пересекая Атлантику (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

1940 год. Норвегия оккупирована нацистской Германией. Кронпринцесса Марта вместе с детьми вынуждена покинуть страну и отправиться в США в поисках политического убежища. Обосновавшись в Белом доме, она находит близкого друга в лице президента Франклина Рузвельта. Однако их отношения оказываются под угрозой, когда Марта открыто высказывается о необходимости дать отпор нацистам.

