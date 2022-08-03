Пересекая Атлантику (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
1940 год. Норвегия оккупирована нацистской Германией. Кронпринцесса Марта вместе с детьми вынуждена покинуть страну и отправиться в США в поисках политического убежища. Обосновавшись в Белом доме, она находит близкого друга в лице президента Франклина Рузвельта. Однако их отношения оказываются под угрозой, когда Марта открыто высказывается о необходимости дать отпор нацистам.
7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb
- АЭРежиссёр
Александер
Эйк
- ЯХРежиссёр
Яник
Хиен
- Актёр
Кайл
Маклоклен
- СХАктриса
София
Хелин
- Актёр
Тобиас
Зантельман
- СПАктёр
Сёрен
Пильмарк
- АфАктриса
Аннеке
фон дер Липпе
- ЛКАктёр
Лассе
Колсруд
- ХСАктриса
Харриет
Сэнсом Харрис
- ДБАктёр
Дэниэл
Беттс
- Актриса
Люси
Расселл
- СБАктриса
Сюзэнн
Бертиш
- АЭСценарист
Александер
Эйк
- АЭПродюсер
Александер
Эйк
- ЙЛХудожница
Йетте
Леманн
- РЭКомпозитор
Раймонд
Эноксен