Перепутанные. Сезон 1. Серия 5
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Перепутанные (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

8.82018, Перепутанные. Сезон 1. Серия 5
Мелодрамы18+

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Сюжет

Борис и Ольга Морозовы – состоятельная семейная пара. После планового обследования в медицинском центре они узнают, что их 17-летняя дочь Юля – на самом деле чужой ребенок, которого перепутали в роддоме с другим младенцем. Морозовы наводят справки и выясняют, что их родная дочка – Яна – растет в семье Михайловых.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Перепутанные»

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