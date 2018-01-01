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Переправа (сериал, 2018) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

2018, The Crossing
Фантастика, Мистические18+

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Сюжет

Американский фантастический сериал. На берег рыбацкого поселка выбрасывает 47 беженцев, которые утверждают, что прибыли из будущего и спасаются от развернувшейся там войны. Местный шериф и федеральный агент пытаются разобраться в происходящем.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Мистические, Фантастика, Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Переправа»