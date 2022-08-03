Переделкино (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 38 смотреть онлайн

Как вы думаете, легко ли переделать весь мир? Мы знаем ответ – это сделать очень ПРОСТО! А рассказала нам об этом весeлая девочка из Переделкино. Это озорная и очень творческая девочка, которая ни дня не может прожить, чтобы что-нибудь не выдумать и не переделать. Сюрприз из полотенца, эксклюзивная ручка, котик-копилка, полезные кармашки и ещe много-много необычного и интересного придумала и сделала наша мастерица. И мы, конечно же, наблюдали за юной мастерицей и сняли целый цикл программ: «Переделкино», который с радостью покажем вам! Теперь вместе с ведущей программы «Переделкино» любой мальчик и девочка смогут сотворить необычные вещи из самых простых предметов. Просто смотрите наши мастер-классы и повторяйте! На занятиях при себе нужно всего лишь иметь умелые ручки, внимательные глазки и мамину шкатулку со всякой всячиной

