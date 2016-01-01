Перчатка Авроры (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Историк Аврора Синицына вынуждена бросить любимую профессию и заняться семейным бизнесом – так решил ее суровый и влиятельный отец. Он не только выбрал ей карьеру, но и сделал все для того, чтобы дочь рассталась с мужем. Однажды Аврора приезжает в село Нелидино неподалеку от красивой старой усадьбы и получает в подарок старинную коробку с письмами на французском и черной дамской перчаткой. На коробке надпись: «Аврора». Оказывается, она принадлежала знаменитой красавице XIX века Авроре Гернваль, которую прозвали Роковой Авророй за то, что приносила несчастья всем любившим ее мужчинам. Стоит Авроре Синицыной принести домой коробку и примерить перчатку Авроры Гернваль, на нее начинают сыпаться беды...

