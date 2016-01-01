Перчатка Авроры (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

WinkСериалыПерчатка Авроры1-й сезон1-я серия
О сериале
Историк Аврора Синицына вынуждена бросить любимую профессию и заняться семейным бизнесом – так решил ее суровый и влиятельный отец. Он не только выбрал ей карьеру, но и сделал все для того, чтобы дочь рассталась с мужем. Однажды Аврора приезжает в село Нелидино неподалеку от красивой старой усадьбы и получает в подарок старинную коробку с письмами на французском и черной дамской перчаткой. На коробке надпись: «Аврора». Оказывается, она принадлежала знаменитой красавице XIX века Авроре Гернваль, которую прозвали Роковой Авророй за то, что приносила несчастья всем любившим ее мужчинам. Стоит Авроре Синицыной принести домой коробку и примерить перчатку Авроры Гернваль, на нее начинают сыпаться беды...
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
- ИДРежиссёр
Игорь
Драка
- ЕВАктриса
Елена
Вожакина
- ННАктриса
Надежда
Некрасова
- АКАктёр
Артём
Карасёв
- СБАктёр
Степан
Бекетов
- ДВАктёр
Данила
Воропаев
- АТАктриса
Анастасия
Тюнина
- ЕРАктриса
Елена
Радевич
- Актёр
Сергей
Кошонин
- ИГАктёр
Игорь
Головин
- Актриса
Галина
Бокашевская
- ВССценарист
Вера
Смирнова
- ИВСценарист
Инна
Васильева
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ИМПродюсер
Игорь
Марин
- ЕКПродюсер
Елена
Кудряшова
- ЮВПродюсер
Юрий
Васильев
- АВОператор
Александр
Ваталев
- АМКомпозитор
Артур
Мкртчян