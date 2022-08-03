Пепел (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2013, Пепел. Сезон 1. Серия 4
Военный, Драма18+
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О сериале
СССР, 1938 год. В купе поезда встречаются вор Сенька Пепел и капитан Красной армии Игорь Петров, которому грозит арест. Игорь меняется с Пеплом одеждой, документами и забирает воровской «общак». Однако Петров изменил не только свою жизнь, но и судьбу любимой женщины Риты.
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Исторический, Драма
КачествоSD
Время43 мин / 00:43
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ВПРежиссёр
Вадим
Перельман
- Режиссёр
Тимур
Вайнштейн
- Актёр
Владимир
Машков
- Актёр
Евгений
Миронов
- Актриса
Елена
Лядова
- Актёр
Сергей
Гармаш
- Актриса
Чулпан
Хаматова
- Актёр
Андрей
Смоляков
- ПМАктёр
Пётр
Мамонов
- Актёр
Владимир
Гостюхин
- Актриса
Ирина
Розанова
- СЧАктёр
Сергей
Чонишвили
- ЭБСценарист
Эдуард
Багиров
- РХСценарист
Ренат
Хайруллин
- ДНСценарист
Дмитрий
Новоселов
- МССценарист
Марина
Степнова
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- АШПродюсер
Антон
Шварц
- Продюсер
Юлия
Сумачева
- РЕПродюсер
Роман
Елистратов
- ЖПХудожница
Жанна
Пахомова
- МЛХудожник
Марк
Ли
- МНХудожник
Марат
Нигматуллин
- ЕПМонтажёр
Екатерина
Пивнева
- ОГМонтажёр
Ольга
Гриншпун
- ИДОператор
Илья
Дёмин
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко