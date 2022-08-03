СССР, 1938 год. В купе поезда встречаются вор Сенька Пепел и капитан Красной армии Игорь Петров, которому грозит арест. Игорь меняется с Пеплом одеждой, документами и забирает воровской «общак». Однако Петров изменил не только свою жизнь, но и судьбу любимой женщины Риты.

