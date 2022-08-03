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Пепел (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2013, Пепел. Сезон 1. Серия 1
Военный, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

СССР, 1938 год. В купе поезда встречаются вор Сенька Пепел и капитан Красной армии Игорь Петров, которому грозит арест. Игорь меняется с Пеплом одеждой, документами и забирает воровской «общак». Однако Петров изменил не только свою жизнь, но и судьбу любимой женщины Риты.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Исторический, Драма
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пепел»