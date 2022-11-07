Пентхаус. Сезон 3. Серия 2
Wink
Сериалы
Пентхаус
3-й сезон
2-я серия
9.12022, Penthouse
Драма18+

Эта серия пока недоступна

Пентхаус (сериал, 2022) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

Дорама о неприглядной изнанке роскошной жизни в элитном небоскребе. Один из самых рейтинговых корейских сериалов. Это история обитателей ЖК «Дворец Геры», расположенного в престижнейшем районе Сеула. Во время вечеринки в честь годовщины открытия элитной высотки с крыши падает бедная молодая девушка Анна Ли. Это событие заставит поволноваться владельцев фешенебельного жилья и обнажит их темные стороны. Но как скромная сирота Анна оказалась в обществе богачей и кому была выгодна ее смерть? Ответы на эти и другие вопросы ищите в дораме «Пентхаус», которую на Wink можно смотреть онлайн с русской озвучкой.

Страна
Южная Корея
Жанр
Драма
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.9 IMDb