Пентхаус (сериал, 2022) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн

Дорама о неприглядной изнанке роскошной жизни в элитном небоскребе. Один из самых рейтинговых корейских сериалов. Это история обитателей ЖК «Дворец Геры», расположенного в престижнейшем районе Сеула. Во время вечеринки в честь годовщины открытия элитной высотки с крыши падает бедная молодая девушка Анна Ли. Это событие заставит поволноваться владельцев фешенебельного жилья и обнажит их темные стороны. Но как скромная сирота Анна оказалась в обществе богачей и кому была выгодна ее смерть? Ответы на эти и другие вопросы ищите в дораме «Пентхаус», которую на Wink можно смотреть онлайн с русской озвучкой.

