Пентхаус (сериал, 2021) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
Дорама о неприглядной изнанке роскошной жизни в элитном небоскребе. Один из самых рейтинговых корейских сериалов. Это история обитателей ЖК «Дворец Геры», расположенного в престижнейшем районе Сеула. Во время вечеринки в честь годовщины открытия элитной высотки с крыши падает бедная молодая девушка Анна Ли. Это событие заставит поволноваться владельцев фешенебельного жилья и обнажит их темные стороны. Но как скромная сирота Анна оказалась в обществе богачей и кому была выгодна ее смерть? Ответы на эти и другие вопросы ищите в дораме «Пентхаус», которую на Wink можно смотреть онлайн с русской озвучкой.
Сериал Пентхаус 2 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрДрама
Время64 мин / 01:04
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.9 IMDb
- ЧДРежиссёр
Чу
Дон-мин
- ЮАктриса
Юджин
- КСАктриса
Ким
Со-ён
- ЛДАктриса
Ли
Джи-а
- ОГАктёр
Ом
Ги-джун
- ПЫАктёр
Пак
Ын-сок
- ЮДАктёр
Юн
Джон-хун
- ПТАктёр
Пон
Тхэ-гю
- ЮДАктриса
Юн
Джу-хи
- ЩЫАктриса
Щин
Ын-гён
- ПХАктёр
Пак
Хо-сан
- КССценарист
Ким
Сун-ок
- ПРАктриса дубляжа
Полина
Ртищева
- НСАктриса дубляжа
Нана
Саркисян
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков