Пенниуорт (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Великобритания, 1960-е. Отставной офицер Альфред Пенниуорт возвращается в Лондон и пытается найти свое место в жизни на гражданке. Больше всего бывший спецназовец мечтает открыть собственное охранное агентство, и судьба сводит его с миллионером Томасом Уэйном, который становится его первым кл�иентом. Так начинается полный приключений путь будущего помощника Бэтмена.



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